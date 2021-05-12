Смертельное ДТП произошло на Мызинском мосту. ФОТО: "Нижний № 1"

Страшная авария произошла утром 12 мая возле заезда на Мызинский мост в Нижнем Новгороде. Первыми об этой аварии сообщили очевидцы трагедии в соцсетях.

- Прямо сейчас на съезде на Мызинский мост, - сообщил подписчик в канале «Нижний № 1». - Легковушка перевернулась, водитель погиб.

Вскоре информацию подтвердили и официальные органы. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.

- Авария произошла около десяти часов утра в районе дома № 2 по улице Ларина, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в региональном ГУ МВД по Нижегородской области. – Водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание. Водитель погиб.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняются. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким погибшего.