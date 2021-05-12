Начальник полиции в речном порту Дзержинска задержан за превышение полномочий

Начальник линейного пункта полиции в речном порту Дзержинска задержан за превышение полномочий. В отношении мужчины и его подопечного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, в конце января 2021 года начальник управления и оперативник уголовного розыска указанного подразделения сфальсифицировали материалы природоохранной проверки, чем нарушили права и законные интересы жителя Дзержинска.

Подозреваемые незаконно обвинили мужчину в браконьерстве на реке, после чего на того было заведено уголовное дело. Позже стало известно, что никакого преступления обвиняемый не совершал.

- В случае подтверждения вины сотрудников по результатам расследования уголовного дела, возбужденного по материалам подразделения собственной безопасности, они будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством, - подчеркнули представители УТ МВД России по ПФО.

Сейчас следователи выполняют ряд действий, направленных на выяснение всех обстоятельств уголовного дела. Также проверяется служебная деятельность подозреваемых на наличие других эпизодов преступной деятельности.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!