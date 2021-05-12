Что делать нижегородцам, если переданы неверные показания счётчика

Если клиент «ТНС энерго НН», передавая показания электросчётчика, допустил и заметил ошибку до 25 числа месяца, необходимо оставить заявку с корректировкой на сайте nn.tns-e.ru в разделе «Написать обращение как частный клиент» (тема обращения «Неверно переданные показания»).

В дни приема показаний – с 23 по 25 число каждого месяца такие обращения обрабатываются в первую очередь. В итоге квитанция будет сформирована с корректными данными.

Если потребитель не сразу заметил ошибку при передаче данных прибора учёта, и ему пришел счёт на оплату за электроэнергию с неверными показаниями, необходимо написать заявление на перерасчет по фактическим показаниям и направить его через сайт nn.tns-e.ru. К заявлению нужно приложить:

- фотографию прибора учёта с текущими корректными показаниями,

- копию, либо фотографию паспорта собственника помещения или лица, зарегистрированного в данном помещении.

Заявление также можно составить при личном посещении клиентского офиса «ТНС энерго Нижний Новгород».