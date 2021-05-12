Экс-глава Шарангского района отправлен под домашний арест до 28 июня

Бывший глава администрации Шарангского района отправлен под домашний арест. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

На настоящий момент подозреваемого отправили под домашний арест до 28 июня 2021 года. Мера пресечения была избрана ранее судом, а ходатайство следствия о заключении под стражу было отклонено.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее стало известно, что экс-глава Шарангского района подозревается в незаконной торговле военной техникой частным лицам.

Напомним, что в Нижнем Новгороде также продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве при получении страховых компенсаций.

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