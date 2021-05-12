Электрокабель начали прокладывать на Нижневолжской набережной

К работам по прокладке кабеля электроснабжения приступили на Нижневолжской набережной. Систему коммуникация заменят на участке от Канавинского моста до набережной Гребного канала. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Территория Нижневолжской набережной будет перекрываться частями. К примеру, сейчас работы ведутся на участке протяженностью 300 метров - от Георгиевского съезда в сторону катера «Герой». Там рабочие демонтируют плитку и занимаются разработкой котлована под коммуникации.

- Основная задача работ на Нижневолжской набережной — создание точки подключения для нестационарных торговых объектов, чтобы они работали цивилизованно от электросети, а не от шумных генераторов, - подчеркнул региональный министр культуры Олег Беркович.

Напомним, что территорию набережной обновят за 150 миллионов рублей в рамках программы «Среда 800». Все работы по благоустройству завершатся в июле текущего года.

Чтобы довести набережную «до ума» архитекторы студии MISH Studio под кураторством ИРГСНО разработали новую концепцию благоустройства. Проект предусматривает появление дополнительного озеленения и освещения, установку теневых навесов для ожидания речного транспорта, дополнительную уличную мебель, детскую и спортивную площадки.

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