Кинопоказы под открытым небом стартуют в Нижнем Новгороде с 12 мая

Сезон показов фильмов под открытым небом «Кинодворик – 2021» стартует в Нижнем Новгороде с 12 мая. Все желающие смогут посмотреть советские фильмы бесплатно. Об этом сообщает АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода».

- Проект сразу пришелся нижегородцам по душе. Смотреть старые добрые кинокартины на большом экране в компании своих соседей собирали не только взрослые люди, но и дети, – рассказали организаторы.

В 2020 году кинопоказы проходили с соблюдением COVID-ограничений, в этом году эти меры сохранятся.

Уже сегодня в 18:00 по адресу улица Островского (№13) нижегородцам презентуют новый соседский центр «Циолковский», а затем в 18:30 там состоится показ фильма режиссера Владимира Фетина «Полосатый рейс».

С полным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», а также на страницах АНО в «Вконтакте» и Instagram.

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