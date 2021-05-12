Пятый мост через Оку планируют построить в Нижнем Новгороде за 8,6 млрд рублей

Пятый мост через Оку планируют построить в Нижнем Новгороде. На эти цели будет выделена сумма в размере 8,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на источник в кремле.

Место, которое выбрали для возведения объекта, находится недалеко от деревни Ольгино прямо перед Стригинским мостом. Общая протяженность нового моста составит примерно 2 километра.

Несколькополосная дорога будет платной, исключением станет полоса для общественного транспорта. Введение ещё одной переправы в эксплуатацию позволит сократить путь из микрорайона Щербинки-2, поселков Ольгино и Новинки до Автозавода и аэропорта на 45 минут.

Этим летом нижегородские власти начнут конкурс по поиску подрядчика для строительства объекта.

Напомним, ранее мы сообщали, что в 2021 году на защиту и содержание четырех мостов в Нижнем Новгороде потратят почти 36 миллионов рублей.

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