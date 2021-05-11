Движение трамваев №6 и №7 изменится в Нижнем Новгороде с 14 по 17 мая

Участок улицы Гордеевской перекроют из-за ремонта. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Схема движения трамваев № 6 и 7 изменится в Нижнем Новгороде с 22:00 14 мая до 03:00 17 мая. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

На время проведения работ трамваи указанных маршрутов будут ездить до остановки «улица Чебоксарская» и обратно, по «Сормовскому кольцу» от станции «Варя» через Центр Сормова и улицу Ярошенко в обоих направлениях.

Маршруты трамваев изменятся из-за временного перекрытия участка дороги напротив дома №24 по улице Гордеевской. Запрет на проезд транспорта связан с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Напомним, что также с 10 по 18 мая ограничено движение транспорта на участке дороги напротив дома №6 по улице Бетанкура.

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