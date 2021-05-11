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Общество11 мая 2021 19:03

Роман Воробьев назначен министром лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

Соответствующее решение принял глава региона Глеб Никитин
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Роман Воробьев занял должность министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области. Соответствующее распоряжение глава региона Глеб Никитин подписал 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Перед Романом Воробьевым на посту министра поставлены серьезные задачи, прежде всего, связанные с реализацией в регионе нацпроекта «Экология», - подчеркнул губернатор.

В ведении нового министра будет находиться структурное подразделение, объединяющее департамент лесного хозяйства комитета по охране и департамент использования и воспроизводства объектов животного мира.

К слову, департаменты были объединены в феврале 2021 года для того чтобы увеличить скорость информационного обмена и оперативность реагирования.

Напомним, ранее мы сообщали, что Алексей Москвин назначен временно исполняющим обязанности министра спорта Нижегородской области.

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