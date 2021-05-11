Из Нижнего Новгорода вылетел вертолет МЧС для помощи пострадавшим при стрельбе в Казани. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Из Нижнего Новгорода в Казань вылетел специальный вертолет МИ-9 МЧС России. На его борту психологи МЧС, которые должны оказать помощь родственникам погибших и раненым в результате стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Из Нижнего Новгорода в Казань Республики Татарстан выехали 6 специалистов Приволжского филиала ЦЭПП МЧС России, - рассказали в ведомстве. –Они должны будут оказать психологическую помощь родственникам погибших и пострадавших при стрельбе в школе.

Напомним, 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев зашел в свою бывшую школу и устроил там стрельбу. Кроме того, в здании прогремел взрыв. В результате чего погибли семь детей – учащиеся восьмого класса, а также одна учительница. Пытавшиеся его остановить на вахте мужчина и женщина, которая позже скончалась, были ранены. Также пострадали еще один взрослый и 18 детей. Все они сейчас находятся в больнице. Самого стрелка задержали.