Клубный дом появится в центре Нижнего Новгорода в 2021 году

Клубный дом с семью пентхаусами появится в центре Нижнего Новгорода. Новый жилой комплекс на улице Ярославской планируют достроить до конца 2021 года. Об этом сообщает портал Gipernn.ru со ссылкой на ГК «АГРОСПЕЦТЕХ».

К слову, ввести объект в эксплуатацию собираются только во втором квартале 2022 года.

Особенностью ЖК станет квартиры-пентхаусы на верхнем этаже, то есть помимо жилых помещений владельцы получат доступ на крышу. За счёт этого площадь квартир станет в два раза больше, чем указанные в проекте 87–197 квадратных метров.

Напомним, в Нижнем Новгороде обсуждается возможная застройка территории бывшего мукомольного завода. Там могут появиться многоэтажные дома от 9 до 30 этажей, но строиться они будут с учётом бережного сохранения объектов культурного наследия.

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