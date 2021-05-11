На участке улицы Гордеевской в Нижнем Новгороде перекроют движение с 12 по 18 мая

Движение транспорта по улице Гордеевской в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Речь идет об участке дороги напротив дома №24. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать с 20:00 12 мая до 12:00 18 мая 2021 года. Запрет на проезд транспорта связан с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Кроме того, с 22:00 14 мая до 03:00 17 мая на этом участке будет приостановлено движение трамваев.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что с 10 по 20 мая в Нижнем Новгороде перекрыта площадь Минина и четыре прилегающие к ней улицы. Движение ограничат в связи с проведением XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

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