Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершен 11 мая

Сегодня, 11 мая, в Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Юрий Шалабаев.

Отопительный период завершён согласно действующему законодательству РФ, в котором указано – пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не должна опускаться ниже +8 градусов.

- По состоянию на 11 мая нормативный температурный фон, при котором следует завершать отопительный период, на территории города Нижнего Новгорода был достигнут, - пояснили специалисты ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Теперь организациям, обеспечивающим теплоснабжение, а также осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, предписано начать переход на летний режим работы.

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