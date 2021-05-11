Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершен 11 мая

Сегодня, 11 мая, в Нижнем Новгороде завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Юрий Шалабаев.
Отопительный период завершён согласно действующему законодательству РФ, в котором указано – пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не должна опускаться ниже +8 градусов.
- По состоянию на 11 мая нормативный температурный фон, при котором следует завершать отопительный период, на территории города Нижнего Новгорода был достигнут, - пояснили специалисты ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Теперь организациям, обеспечивающим теплоснабжение, а также осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, предписано начать переход на летний режим работы.
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