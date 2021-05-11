Нижегородцы смогут повторно вакцинироваться от СOVID-19 в ТЦ

Нижегородцы могут привиться вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в торговых центрах. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о порядке проведения повторной вакцинации на своей личной странице в Instagram.

Так, накануне один из местных жителей рассказал, что сделать прививку от СOVID-19 в ТЦ удобно, однако для получения второй дозы препарата «Спутник V» приходится вынужденно ехать в поликлинику.

– Там происходит перемешивание больных (к терапевтам) и здоровых (на V2). И в чем суть тогда «борьбы» с ковидом? – поинтересовался пользователь с ником «ivanofrussian». – Ну организуйте вы второй этап вакцинации также в ТЦ! Возьмите в пример опыт Москвы и других регионов.

В свою очередь, министр здравоохранения пояснил, что вторым компонентом вакцины можно привиться в ТЦ.

- Так как в торговом центре работает выездная бригада, то Вас имеют право пригласить на V2 именно в поликлинику. Не надо кивать на другие регионы. Мы не хуже, - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

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