Временный мемориал в память погибших при трагедии в казанской школе появится в Нижнем Новгороде

Временный мемориал в память погибших при трагедии в казанской гимназии организуют в Нижнем Новгороде. Уже сегодня, 11 мая, с 16:00 любой желающий сможет возложить цветы и зажечь свечи на Театральной площади. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Нижегородцы всегда чутко реагируют на чужую беду, не остаются в стороне. Огромное количество соболезнований и искренние проявления скорби появляются в социальных сетях, - поделился губернатор Глеб Никитин. - Считаю правильным, чтобы у людей была возможность почтить память погибших и выразить слова поддержки пострадавшим.

Кроме того, на имя президента Республики Татарстан Рустама Минниханова была отправлена телеграмма.

- Гибель людей – всегда большое горе. Особенно тяжело осознавать, что среди жертв и раненых есть дети. Это невосполнимая потеря для их семей и всего нашего общества. Мы разделяем вашу боль и глубоко скорбим вместе с вами, - говорится в тексте соболезнования.

Напомним, ранее мы сообщали об усилении мер безопасности во всех школах региона в связи с трагедией в Казани.

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