В 40 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 40 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 115 344 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 50 265 зараженных, а остальные 65 079 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 3 333 - за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 485 человек) и на Бору (5 727 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (115 человек) и Спасском районе (162 человека).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 270

Ленинский – 7 650

Советский – 7 096

Московский – 5 336

Канавинский – 5 217

Сормовский – 5 197

Приокский – 3 879

Нижегородский – 3 620

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