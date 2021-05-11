Меры безопасности усилят в школах Нижегородской области после стрельбы в казанской гимназии

Сегодня, 11 мая, стало известно, что во всех школах Нижегородской области будут усилены меры безопасности. Соответствующее поручение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал своему зместителю Давиду Мелик-Гусейнову.
Проведение проверок в образовательных учреждениях продиктовано в связи с трагедией в Казани.
- Прошу подключиться и правоохранительные органы. Огромную роль в предотвращении таких трагедий играет профилактическая и воспитательная работа, - отметил глава региона.
К слову, ранее Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии и сообщил, что местные власти готовы оказать всю необходимую поддержку.
Напомним, что сегодня утром вся страна с ужасом наблюдала за происходящим в школе №174 в Казани - там произошла стрельба. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие. Стрелка удалось арестовать.
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