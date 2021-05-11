Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе №175 в Казани

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в школе №175 в Казани. В настоящее время правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую поддержку.

- Нижегородцы сегодня скорбят вместе с жителями республики. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, - обратился Глеб Никитин. - Уверен, что Рустам Минниханов и правительство Татарстана сделают все возможное для того, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших.

Напомним, что сегодня утром ужасная трагедия произошла в казанской гимназии № 175. Там юноша 19-лет открыл стрельбу по школьникам и преподавателям. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие, стрелка задержали.

Чтобы спастись многие ученики выпрыгивали из окон школы. Сейчас в больницах находится 18 детей и трое взрослых.

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