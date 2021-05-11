Ещё у 124 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 11 мая 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 115 344 человек. За сутки выявлено 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 97 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 110 757 жителей региона.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает шестое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (2 628 человек), Санкт-Петербург (717 человек), Московская область (657 человек), Ростовская область (205 человек) и Воронежская область (132 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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