Дзержинск присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти»

В этом году все свечи дзержинцы смогли зажечь от огня у Могилы Неизвестного солдата. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

9 мая в завершение празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Дзержинск присоединился к ежегодной Всероссийской акции «Свеча памяти». Вместе с жителями Дзержинска в памятном мероприятии приняли участие глава города Иван Носков , председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева, представители Совета ветеранов, Молодежной администрации, Молодежного парламента и дзержинского штаба ВВПОД «Юнармия».

Собравшиеся на площади Героев почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и в память о каждом из 27 миллионов человек зажгли более 150 свечей, выложив из них надпись «Мы помним» перед Вечным огнем.

В этом году все свечи дзержинцы смогли зажечь от огня у Могилы Неизвестного солдата, расположенной у стен Московского кремля в Александровском саду. В наш округ огонь был доставлен в рамках 5-й ежегодной акции «Автопробег «Огонь Памяти», организованной активистами клуба «УАЗ Патриот» и Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».