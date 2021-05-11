Дополнительные электрички до Семёнова запустят в Нижегородской области с 11 мая

Дополнительные поезда будут курсировать на Семеновском направлении в будние дни с 11 мая. Это позволит сократить интервал движения в часы «пик» до 20 минут. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Время отправления дополнительных поездов из Семёнова в Нижний Новгород – в 07:04, 07:14 и 07:33 – это в утренний час «пик». Отправление дополнительных электричек в Семёнов из Нижнего Новгорода – в 17:10, 17:25 и 17:45 – это вечерний час «пик».

Отправление поезда №6505 «Керженец – Нижний Новгород» запланировано на 05:38, а прибытие на конечную станцию на 07:04.

Другой поезд №6507 «Ветлужская – Нижний Новгород» будет отправляться в 05:07 и прибывать в 07:14.

В расписании на будние дни и субботу появится дополнительный поезд №6605 «Керженец – Нижний Новгород». Он будет отправляться от станции Керженец в 06:07 и прибывать на конечную станцию в 07:33.

А вот поезд №6534/6536 «Нижний Новгород – Шахунья» отправится от Московского вокзала в 17:10 и прибудет на конечную станцию в 20:32.

Поезд №6636 «Нижний Новгород – Тарасиха» тронется в путь в 17:25 и доставит пассажиров до конечной станции в 18:14

Ещё один поезд №6538 «Нижний Новгород – Керженец» будет отправляться от Московского вокзала в 17:45 и прибывать на конечную станцию в 19:08.

Кроме того, были назначены более поздние электрички. Так, в рабочие дни поезд №6645 будет отправляться от станции Тарасиха в 18:53, а прибывать в Нижний Новгород в 19:45.

Поезд № 6550 сообщением «Нижний Новгород – Керженец» станет отправляться от Московского вокзала в 21:40, а прибывать на конечную станцию в 23:00.

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