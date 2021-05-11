Погода в Нижнем Новгороде 11 мая 2021: солнце и тепло до +22

Длинные майские выходные в Нижнем Новгороде подошли к концу и уже с сегодняшнего дня, 11 мая, началась новая рабочая неделя. Она принесёт с собой долгожданное тепло и солнце. Наконец-то температура воздуха поднимется до +18…+25 градусов.

По прогнозу на сайте «Яндекс.Погода», утро вторника выдалось тёплым и безоблачным, температура воздуха обещает прогреться от +9 до +17 градусов Цельсия. Днём станет ещё теплее, столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов.

К вечеру ожидается появление облачности, но на небе всё равно будет проглядывать солнце. На улице станет прохладнее, температура воздуха упадет до +13 градусов.

Влажность воздуха составит 51-84% в течение суток, а атмосферное давление на протяжении всего дня составит 761 миллиметра ртутного столба. Отдельные порывы северо-восточного ветра будут достигать 4,3 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!