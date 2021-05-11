Шесть домов останутся без света в Сормовском районе 11 мая

Во вторник, 11 мая, в Нижнем Новгороде вновь ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Свет отключили в шести домах Московского района. С 10:00 и до 17:00 придется обойтись без электричества жителям домов №179, 181, 171, 177 по улице Коминтерна, а также №2, 6 по улице Баррикад.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, вчера, 10 мая, без электричества осталось более сотни домов. Известно, что отключение коснулось 74 частных дома в Канавинском районе, а также нескольких десятков домов Нижегородского района.

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