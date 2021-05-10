До +25 потеплеет в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая рабочая неделя, начиная с 11 мая (вторник), принесёт с собой по-настоящему летнее тепло в Нижний Новгород. Об этом сообщили в NewsRoom24.

Сегодня, в понедельник 10 мая, погода оставалась дождливой и пасмурной. Прошедшей ночью регион пережил ливни, грозы и сильный ветер до 15 метров в секунду. Но уже завтра над столицей Приволжья выглянет солнце, а воздух прогреется до +22 градусов.

В среду, 12 мая, днём температура воздуха будет варьировать только от +24 до +25 градусов и даже ночью не опустится ниже 15 градусов тепла. Более того, небо будет ясное, погода без осадков.

В четверг небо периодически будут затягивать облака, но дождь синоптики не прогнозируют. По-прежнему будет тепло – +22 градуса.

Пятница ожидается пасмурная, без осадков. Холоднее +23+24 на улице не станет.

Выходные поддержат марафон тепла: столбики термометров покажут +21 градус, хоть Нижний Новгород и окутает пасмурное небо. Но главное, что снова без осадков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!