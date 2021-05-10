9-летний Саша Князев, пропавший в Богородском районе, найден живым. ФОТО: "ПСО ВОЛОНТЕР НН"

Мы рады сообщить, что 9-летний Саша Князев, пропавший сегодня утром в Богородском районе Нижегородской области, найден живым. Ранее "Комсомолка" передавала просьбу поисково-спасательного отряда "Волонтёр" о помощи добровольцев в поисках ребёнка. Позднее в их группе "ПСО ВОЛОНТЕР НН" ВКонтакте появилось известие, что поиски завершены успешно и со счастливым концом. Где находился ребёнок и прочие подробности не сообщаются.

— Всем спасибо за помощь! — обратились члены поискового отряда к участникам поисков.

— А можно узнать хоть какие-то подробности, он сам как-то уехал или его вывез кто-то? Мы с соседней улицы, будем принимать меры, — поинтересовалась в комментариях жительница деревни Бурцево, где пропал мальчик, Ольга Бурмахова.

— Сам. Не надо тревог, — коротко ответили от лица поискового отряда.

— Как приятно и радостно, когда находят ребят, бабушек и дедушек, бедных, потерявшихся и потерянных людей! Спасибо огромное волонтёрам и всем переживающим и небезразличным людям! — прокомментировала Ида Есенина.

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