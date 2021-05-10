Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области, улетев в кювет

Сегодня, 10 мая, обнаружили тела четырёх человек, погибших в ДТП, — трёх мужчин и одной девушки — в Нижегородской области. Трагедия произошла в районе села Ясное в Сеченовском районе. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

Четырёх погибших нашли в автомобиле "Range Rover". По предварительной информации ведомства, водитель не справился с управлением, отчего машина улетела в кювет и опрокинулась. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Подробные обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

Кроме того, в ведомстве отметили, что накануне от одной из жительниц Нижнего Новгорода поступило заявление в полицию о пропаже её 30-летнего сына. Обеспокоенная мать сообщила, что её сын уехал на авто в Сеченовский район и перестал выходить на связь.

Сын заявительницы оказался в Range Rover среди погибших.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и друзьям погибших.

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