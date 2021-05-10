9-летний Саша Князев пропал в Богородском районе 10 мая. ФОТО: "ПСО ВОЛОНТЕР НН"

Сегодня, 10 мая, в деревне Бурцево Богородского района Нижегородской области пропал 9-летний Саша Князев. По информации "ПСО ВОЛОНТЕР НН", он ушёл из дома на улице Отрадная и не вернулся. К поиску мальчика просят подключиться всех желающих.

Приметы ребёнка: рост 128 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие.

Был одет: серая с ромбами куртка, чёрный спортивный костюм, чёрные кроссовки, синяя шапка.

При себе имел: рюкзак тёмно-синего цвета.

Объявление о пропаже ребёнка появилось меньше часа назад, добровольцев призывают к поиску мальчика прямо сейчас! Место сбора обсуждается в рабочем чате. По форме одежды — для поисков в городе и в лесу. При себе нужно иметь: фонари, батарейки, воду, горячий чай/кофе, перекус, рации, перчатки хб, маски и перчатки медицинские, тёплую одежду.

— Очень нужны люди и машины, — сказано в объявлении. — Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ребёнка, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: Анастасия (Герда) 89278147887.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!