17 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 10 мая, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 15 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 3 319 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране, но стоит отметить, что показатели заболеваемости значительно снизились. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, последние недели — 200, а ближайшие дни — 150. За минувшие сутки выявили 116 новых заражённых.

Напомним, 7 мая в Нижегородский регион поступило свыше 50 тысяч доз вакцины от COVID-19. А именно вакцины "Спутник-V".

Кампания по прививанию ведётся активно и не приостанавливается даже в майские праздники. По информации от 7 мая, в Нижегородской области привились уже 290 тысяч жителей.

Ранее мы рассказывали, что в пунктах вакцинации от коронавируса дежурит более 200 нижегородских студентов-медиков.

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