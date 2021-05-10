Этап Кубка мира по выездке пройдёт в Нижнем Новгороде 9-13 июня. ФОТО: министерство спорта Нижегородской области

Этап Кубка мира по выездке CDI-W (большие езды) пройдёт в Нижнем Новгороде с 9 по 13 июня в КСК "Пассаж". В рамках Кубка мира состоятся международный турнир CDI2* (малые езды), юношеские CDIJ и детские CDICh зачёты. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Кубок командного чемпионата России и Кубок губернатора Нижегородской области разыграют в рамках международных соревнований. Кроме того, 13 июня с 10:00 до 17:00 большой семейный фестиваль "Быть на коне!" пройдёт в рамках турнира. Гостей ждут: благотворительный аукцион, арт-выставка, мастер-классы и спитч-сессии известных гостей, яркие фотозоны, зона детских развлечений, дегустации и кулинарные угощения.

Спортивные мероприятия пройдут по адресу: улица Овражная, 62, Нижний Новгород. 9-12 июня вход будет свободный, 13 июня – платный, детям до 10 лет бесплатно. Организаторы отмечают, что конкретное место на трибунах к билету привязано не будет.

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