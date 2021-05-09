Иван Носков посетил площадки празднования Дня Победы в парках Дзержинска. ФОТО: администрация г. Дзержинска

Сегодня, 9 мая, мэр города Дзержинска Иван Носков посетил площадки празднования Дня Победы в городских парках. Их организовали сразу в трёх местах: в Центральном городском парке культуры и отдыха, в парках "Радуга" и "Утиное озеро". В каждом из них подготовили программу празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, по проспекту Ленина в Дзержинске прошёл военный парад, а во Дворце культуры химиков провели концерт "Песни, опалённые войной".

– День Победы – первый праздник такого масштаба в Дзержинске после долгого перерыва, связанного с эпидемиологическими ограничениями, – заметил Иван Носков. – Конечно, погода сегодня немного подвела, но, тем не менее, в каждом из парков увидел довольных людей, чему очень рад на праздник вышли и молодёжь, и люди старшего возраста, и, что особенно приятно, много детей. При подготовке программы мы учитывали интересы всех категорий, поэтому, на мой взгляд, она получилась достаточно разнообразной и насыщенной.

К примеру, в Центральном парке культуры и отдыха провели фестиваль, посвящённый славным страницам военной истории России от Древней Руси и до наших дней. Иван Носков посетил выставку ретро-автомобилей, среди которых несколько моделей ГАЗ 21 "Волга", ГАЗ 13 "Чайка", Москвич м400 и ЛуАЗ-967, побывал на площадке исторической реконструкции от клуба "Дружина" и познакомился с выставочной экспозицией музея поискового отряда "Торнадо". На территории парка все желающие могли пройти мастер-классы по сборке автомата АК-74, поиграть в "Городки", настольные и спортивные игры, побывать на фестивале "Победный Май" и другое.

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