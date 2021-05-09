Пожар на машиностроительном заводе в Арзамасе вспыхнул вечером 9 мая. Фото: соцсети

Тревожные новости пришли из Арзамаса под вечер праздничного дня: там вечером 9 мая вспыхнул пожар на машиностроительном заводе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание произошло в 19:45.

«Происходило горение имущества на втором этаже здания. В 19:52 пожар был локализован, а в 19:55 объявлена ликвидация открытого горения на площади 30 квадратных метров. В 20:33 пожарные приступили к ликвидации последствий», - рассказали в МЧС.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. В ликвидации последствий пожара принимали участие восемь единиц техники и 32 огнеборца.

Что стало причиной возгорания, устанавливается.