Музыкальный фонтан на площади Маркина открыли после реконструкции в Нижнем Новгороде

Музыкальный фонтан на площади Маркина открылся после реконструкции. ФОТО: Кирилл Мартынов

Музыкальный фонтан на площади Маркина в Нижнем Новгороде открыли после благоустройства накануне Дня Победы. Результаты проделанных работ оценил глава Нижегородской области Глеб Никитин сегодня, 9 мая. Реконструкция объекта прошла в рамках проекта "Среда 800", который является частью инфраструктурной программы подготовки к юбилею Нижнего "Город 800" — сообщили в pravda-nn.ru.

— Обновлённый фонтан — это "ядро" площади Маркина, которая была благоустроена в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Очень рад, что нам удалось вернуть этот объект в городскую жизнь, — сказал Глеб Никитин. — Примерно на этом месте в конце XIX века стоял "Фонтан благотворителей", названный так в честь купцов, которые пожертвовали свои деньги на устройство водопровода для верхней части города. Современный вид фонтан получил благодаря проекту советского архитектора Бориса Нелюбина в 1977 году. Авторскую форму чаши в ходе нынешней реконструкции сохранили.

В ходе ремонта фонтан облицовали новым гранитом, заменили водопроводные трубы и насосы, а также установили подсветку. "Рисунок", который будут вырисовывать струи воды, стал светодинамическим и теперь будет поддерживаться музыкальным сопровождением.

— Конечно, это не последний подарок горожанам к 800-летию Нижнего Новгорода. Но открытие реконструированного фонтана 9 Мая, в День Победы, мне кажется достойным завершением благоустройства площади Маркина. Уверен, что город к своему юбилею полностью преобразится и заиграет новыми красками, — резюмировал глава региона.

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