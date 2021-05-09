Девять новых имён Героев-нижегородцев появились на площади Славы в Сормове

На стеле с именами Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и Героев России на площади Славы в Сормовском районе Нижнего Новгорода появились девять новых имён. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на районную администрацию Сормова.

К 76-ой годовщине Великой Победы, которую мы отмечаем сегодня, 9 мая 2021 года, на площади открыли дополнительную секцию стелы. Теперь на ней указаны имена 44 нижегородцев — ранее их было 35. Глава Сормова Светлана Горбунова пояснила, что открытие новой секции памятного знака — это результат масштабной работы с документами. Решение принимали совместно с жителями района.

Новые имена на стеле Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и Героев России на площади Славы в Сормове:

- полковник Николай Алифанов;

- конструктор подводных лодок Николай Кваш;

- младший командир взвода Николай Машков;

- полковник Леонид Миненко;

- сержант Александр Потапов;

- майор Борис Рябцев;

- младший командир Леонид Шеронов;

- полковник Александр Щербаков;

- старший лейтенант Михаил Чугунин.

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