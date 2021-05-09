Концерт "Песни, опалённые войной" провели во Дворце культуры химиков в Дзержинске. ФОТО: администрация г. Дзержинска

Сегодня во Дворце культуры химиков в Дзержинске провели концерт "Песни, опалённые войной" на площадке "Музыкального балкона". Программу подготовили воспитанники и сотрудники учреждения культуры – рассказали нам в администрации Дзержинска. Кроме того, по проспекту Ленина в городе химиков прошёл военный парад, посвящённый 9 Мая.

– В этом году мы постарались сделать нашу концертную площадку интересной, максимально комфортной и в то же время безопасной для зрителей, – поделился директор Дворца культуры химиков Евгений Кобылянский. – Музыкальный балкон стал нашим открытием в прошлом году и, судя по отзывам, полюбился дзержинцам. Поэтому и праздничный концерт решили провести именно здесь. Рад видеть всех, кто уже пришёл на концерт, а всех остальных приглашаю присоединиться!

Любимые песни военных лет исполнили воспитанники студии детской эстрадной песни "Звёздный экспресс", а также Анны Копейкиной и Александра Сафонова.

Напомним, Нижний Новгород впервые встретил 9 Мая в статусе "Города трудовой доблести". Сегодня по Нижневолжской набережной прошёл самый масштабный Парад Победы в истории региона.

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