Военный парад прошёл по проспекту Ленина в Дзержинске. ФОТО: пресс-служба администрации г. Дзержинска

Сегодня утром, 9 мая, в городе Дзержинске Нижегородской области прошёл торжественный парад воинских частей по проспекту Ленина – от Дворца культуры химиков до площади Героев. В нём участвовали служащие воинской части Приволжского округа Росгвардии и военнослужащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. Участники прошли торжественным маршем под оркестр. Информацией об этом, а также фотографиями события поделилась пресс-служба дзержинской администрации.

– У Мемориала в честь погибших героев военные почтили память воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, и возложили цветы к Вечному огню, – рассказали в ведомстве.

Более того, до 18:00 на площади Свадебной проходила выставка из десяти единиц колёсной военной техники.

– Среди представленных автомобилей – командно-штабная машина "Тигр", специальные автомобили "Урал", "Камаз" и другие, – конкретизировали в администрации Дзержинска.

Напомним, Нижний Новгород впервые встретил 9 Мая в статусе "Города трудовой доблести". Сегодня по Нижневолжской набережной прошёл самый масштабный Парад Победы в истории региона.

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