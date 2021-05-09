Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 9-10 мая Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

До конца сегодняшнего дня, 9 мая, и в ночь с 9 на 10 мая в Нижегородской области ожидаются ливни, грозы и сильный западный ветер, отдельные порывы которого достигнут 15 метров в секунду. Этими данными поделились в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает жителей о повышенной вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций: подразумеваются обрывы линий связи и линий электропередач, нарушение в работе ЖКХ, обрушение слабоукреплённых и ветхих конструкций (в том числе строительных кранов), падение деревьев со слабыми корнями. Более того, повышается вероятность возникновения происшествий из-за локальных подтоплений как следствие замусоривания или неисправности ливнёвок. Вероятно затопления низин, дорог и низководных мостов, опор ЛЭП и сельхозугодий. Возникает угроза оползней, размыва насыпи ЖД и автодорог. Возможно увеличение ДТП и затруднение работы всего транспорта.

В связи с этим ГУ МЧС региона рекомендует нижегородцам:

- воздержитесь от поездок на личном транспорте без острой необходимости;

- находясь за рулём, максимально снизьте скорость;

- на улице держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, лёгких построек и слабоукреплённых конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили;

- не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими;

- как можно скорее постарайтесь укрыться в здании;

- лучше отключить сотовый телефон на улице;

- не купайтесь в водоёме во время грозы, не катайтесь на велосипеде или мотоцикле;

- при отключении в доме электричества, используйте электрофонари, будьте предельно осторожны с открытым огнём.

Если Вы увидели оборванные электропровода — сообщите об этом в администрацию района.

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