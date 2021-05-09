14 домов остались без света в Нижнем Новгороде 9 мая

Сегодня, 9 мая, 14 домов временно остались без электричества в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Причина отключения — проведение плановых работ на системах ЖКХ с целью повысить уровень надёжности этих систем. Данные о приостановке в оказании коммунальных услуг размещены на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Таким образом, с 10:00 до 17:00 света не будет в домах № 2, 4, 6, 8, 10 по улице Путейская, в домах № 9а, 11 по улице Архангельская, в домах № 3, 5, 7 по улице Таллинская и в домах 3, 5, 12, 14 по улице Движенцев в Канавинском районе города.

Напомним, плановые работы проводят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, 5 мая шесть жилых домов Нижегородского и Сормовского районов города попали под приостановку подачи света и тепла.

Ранее, 29 апреля, свет отключали частично в Нижегородском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.

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