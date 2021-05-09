Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём Победы Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона и нижегородских ветеранов с наступившим праздником 9 Мая:

— Уважаемые нижегородцы! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с Днём Победы! — обратился он к населению.

Глеб Никитин подчеркнул, что это праздник "вместил в себя невероятное количество событий, фактов и судеб".

— Отдельные человеческие истории сливаются в гигантское полотно одного из самых значимых моментов в истории человечества, — сказал губернатор. — Общаясь с теми, кто прошёл Великую Отечественную или трудился в тылу, невозможно не поражаться их силе воли и мужеству. Несмотря на все испытания, наш народ не только выстоял, но и освободил весь мир от фашистской угрозы. Страшно даже подумать, сколько было пролито крови, пота и слёз ради Великой Победы.

Глава региона напомнил, что в прошлом году мы отметили 75-летие Победы, и что теперь нас ждёт празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году:

— Два юбилея по смыслу тесно связаны друг с другом. Нижний был основан как форпост и в первые века своего существования не раз принимал на себя удары врага. В XVII веке именно здесь поднял земляков на защиту Отечества Козьма Минин. Имя Минина звучало у стен Нижегородского кремля и в 1941 году, когда отсюда на фронт уходили солдаты-горьковчане. Более 880 тысяч жителей области отправилось тогда на поля сражений. Треть из них не вернулась обратно. Их подвиг навсегда останется одной из самых славных страниц в истории Нижнего Новгорода.

Глеб Никитин сказал:

— Нижегородскому ополчению удалось спасти Россию, а воинам-победителям Великой Отечественной — весь мир.

И в заключение губернатор Нижегородской области добавил, что этот День Победы Нижний Новгород встречает как "Город трудовой доблести":

— Горький часто называют "кузницей Победы". Рядом с нами живут герои того времени и работают предприятия, созданные ими. Мне хочется поблагодарить всех, кто внёс вклад в Победу! В этот праздник желаю вам, чтобы память о Великой Победе всегда жила в веках, а небо над головой оставалось мирным.

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