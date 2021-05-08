47 квадрокоптеров будут выявлять лесные пожары в Нижегородской области в 2021 году

Квадрокоптеры будут бдительно следить за пожарной безопасностью в лесах.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Около 50 квадрокоптеров будут контролировать пожарную ситуацию в лесах Нижегородской области в 2021 году. Сейчас на территории региона введён особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- В прошлом году квадрокоптеров насчитывалось всего 12, в этом году планируется приобрести ещё 35 единиц, - подчеркнул министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.
Новая техника поможет в патрулировании лесов и выявлении пожаров, а также нарушений природного законодательства.
- Сейчас в регионе действуют три базовых направления мониторинга пожарной опасности: космический мониторинг, наземное и авиационное обнаружение, - сообщили специалисты.
Напомним, что с 19 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим. На землях лесного фонда режим начал действовать позже: с 22 апреля – в южных районах, с 29 апреля – в северных.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима нижегородцам придется лишиться от 4000 до 5000 рублей. Для должностных лиц штраф составит сумму от 20 000 до 40 000 рублей, а для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
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