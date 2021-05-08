Проезд на участке по улице Бетанкура в Нижнем Новгороде ограничат с 10 по 18 мая

Движение транспорта на участке улицы Бетанкура в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Проезд транспорта будет запрещен на участке дороги напротив дома №6. Ограничения будут действовать с 08:00 10 мая до 23:59 18 мая 2020 года. На данной территории будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Объехать ремонтный участок можно будет по прилегающим улицам. Также изменится маршрут общественного транспорта, в частности, автобус № А-52 будет ходить по улице Есенина, Мещерскому бульвару.

Нижегородским водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что с 10 по 20 мая в центре Нижнего Новгорода будет временно прекращено движение транспорта. Движение ограничат в связи с проведением XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

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