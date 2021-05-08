16 нижегородцев скончались за сутки от коронавируса

По данным на 8 мая, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 287 - за последние сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф
По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает восьмое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (2 765 человек), Санкт-Петербург (726 человек), Московская область (630 человек), Ростовская область (209 человек), Воронежская область (139 человек), Саратовская область (125 человек) и Иркутская область (124 человека).
Напомним, ранее мы сообщали, что в Яндексе появилась карта, на которой отмечены все действующие пункты вакцинации. Теперь любой нижегородец может с легкостью посмотреть, где находится ближайший к его дому прививочный пункт.
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