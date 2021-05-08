Отреставрированный памятник двум летчикам-героям установили в Нижегородском кремле

У истребителя Ла-7 установлена стела памяти А.В. Ворожейкина и В.Г. Рязанова с уточненными данными.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Стелу двум военным летчикам и дважды героям СССР вернули на площадь мемориала «Горьковчане - фронту» в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее памятник генерал-майору авиации Арсению Васильевичу Ворожейкину и генерал-лейтенанту авиации Василию Георгиевичу Рязанову находился на реставрации. В ходе работ оказалось, что на памятнике была указана неточная информация, которую пришлось уточнить и дополнить.
Изначально на стеле указывалось, что летчик-истребитель Арсений Ворожейкин совершил 106 боевых вылетов и уничтожил 30 вражеских самолетов в годы войны. Однако из архивной документации следует, что боевых вылетов было в 2 раза больше - 228, а сбитых фашистских самолетов - 46.
- Обновленный памятник установлен ко Дню Великой Победы у истребителя Ла-7, - поделился управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.
Напомним, что с 19 апреля территория Нижегородского кремля закрыта для прогулок и экскурсий. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта и благоустройства к 800-летию города.
Там проводится реконструкция площади мемориала «Вечный огонь», Ивановского съезда, Кремлевского бульвара, Губернаторского сада, Елового сквера, Центральной площади, Дмитриевской и Георгиевской башен, стен Кремля и Часового сквера.
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