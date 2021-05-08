Движение транспорта на улице Батумской в Нижнем Новгороде ограничат с 8 по 12 мая

На улице Батумской временно перекроют движение. Ограничение связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Участок дороги между домами №7А и №8 на улице Столетова перекроют с 18:00 8 мая до 06:00 12 мая.

На дороге будут установлены все необходимые предупреждающие знаки и аншлаги. Объезд ремонтного участка будет организован по улицам Бонч-Бруевича и Героя Елисеева.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что в городе с 10 по 27 мая проезд транспорта запретят на участке дороги напротив дома №18 по улице Ковалихинской.

Рранее мы также рассказывали, как изменится движение транспорта в Нижнем Новгороде во время празднования Дня Победы 2021.

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