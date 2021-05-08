Проекция Георгиевской ленточки появится на Нижегородском кремле 9 мая

Инсталляция будет организована 9 Мая на участке от Тайницкой до Часовой башни. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В День Победы, 9 мая, стены Нижегородского кремля украсит масштабная проекция Георгиевской ленточки. Инсталляцию можно будет увидеть на участке от Тайницкой до Часовой башни. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проекция появится на стенах кремля с наступлением темноты и до 01:00 ночи.

- Инсталляция позволяет создать по-настоящему праздничное настроение и избежать массового скопления людей, так как она не привязана к короткому временному промежутку, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Кремль больше пяти веков является символом воинской славы и твердости духа нашего народа. Цвета Георгиевской ленты помогут отдать дань уважения всем, кто защищал Отечество.

Инсталляция будет состоять из изображения развивающейся на ветру Георгиевской ленты, флага Победы, салюта и, конечно, на стенах кремля будут возникать надписи: «Великая Победа», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Нижний Новгород - город трудовой доблести».

Подобный формат уже был опробован в новогодние праздники и очень сильно понравился нижегородцам. Тогда аудиовизуальное шоу, состоящее из коротких и красочных сюжетов, транслировалось на Дмитриевской башне.

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