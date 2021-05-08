Трансляцию Парада Победы 2021 в Нижнем Новгороде покажут в прямом эфире

Трансляцию Парада Победы покажут в эфире нижегородских телеканалов, а также в социальных сетях. Нижегородцы смогут следить за мероприятием в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В воскресенье, 9 мая, в 10:00 Парад Победы в Нижнем Новгороде будет транслироваться на каналах ННТВ и «Волга», а также в соцсетях и на сайте информагентства «Время Н». Прямой эфир с места событий можно будет посмотреть на официальных страницах правительства Нижегородской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Известно, что на телеканале «Нижний Новгород 24» сначала покажут трансляцию Парада Победы в Москве, лишь затем будет показан местный военный парад.
Сейчас ведется активная подготовка к Параду Победы в Нижнем Новгороде: проходят репетиции торжественного марша и обустраиваются специальные трибуны на Нижневолжской набережной прямо на площади перед Речным вокзалом.
На парад в честь празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне со всех районов города и области приедут ветераны и труженики тыла. Их будут сопровождать волонтеры, сотрудники органов социальной защиты и медработники.
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