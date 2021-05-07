Движение на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде ограничат с 10 мая

Движение транспорта по улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Речь идет об участке дороги напротив дома №18. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать с 20:00 10 мая до 05:00 27 мая 2021 года. Запрет на проезд транспорта связан с проведением ремонтных работ на теплосетях.

Водителям напоминают, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменится движение транспорта в Нижнем Новгороде во время празднования Дня Победы 2021.

Такжевчера стало известно, что движение транспорта возобновили на перекрёстке улицы Ванеева и улицы Белинского. Там в 9 утра завершились работы, связанные с реконструкцией участка магистральной теплосети.

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