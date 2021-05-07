15 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По данным на 7 мая, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 3 271 - за последние сутки умерло ещё пятнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает девятое место среди других регионов страны. Выше находятся Москва (2 846 человек), Санкт-Петербург (722 человека), Московская область (608 человек), Ростовская область (210 человек), Воронежская область (142 человека), Саратовская область (124 человека), Иркутская область (120 человек) и Красноярский край (108 человек).

Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали более 281 тысячи человек.

Также известно, что порядка 12,6 тысячи юных нижегородцев заразились коронавирусом с начала пандемии.

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