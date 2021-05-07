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Общество7 мая 2021 11:47

Благоустройство набережной Межонского пруда в Выксе обойдется в 25 млн рублей

Работы проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Стоимость реализации проекта благоустройства набережной Межонского пруда составляет более 25 млн рублей.

Стоимость реализации проекта благоустройства набережной Межонского пруда составляет более 25 млн рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Выксе началось благоустройство береговой линии Межонского пруда. На обновление территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» потратят свыше 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время рабочие уже приступили к очистке береговой территории для последующих работ.

Согласно концепции, на набережной Межонского пруда будет проведено озеленение и устройство газонов, здесь появится площадка для фудкорта, детский городок. На территории также установят новое освещение, лавочки и урны. Кстати, важным элементом благоустройства станет система видеонаблюдения.

- По береговой линии пруда пройдут дорожки, образуя замкнутую пешеходную систему – их разметка уже начата, - поделился заместитель главы Выксы Дмитрий Орлов. – А особенностью проекта станут смотровые площадки.

Также известно, что со стороны улицы Красные Зори будет восстановлена подпорная стена, а ещё восстановлению подлежит мост, ведущий на территорию частного сектора.

Ранее на рейтинговом голосовании 3,5 тысячи жителей Выксы сами выбрали территорию Межонского пруда для благоустройства.

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