Благоустройство набережной Межонского пруда в Выксе обойдется в 25 млн рублей

Стоимость реализации проекта благоустройства набережной Межонского пруда составляет более 25 млн рублей.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В Выксе началось благоустройство береговой линии Межонского пруда. На обновление территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» потратят свыше 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время рабочие уже приступили к очистке береговой территории для последующих работ.
Согласно концепции, на набережной Межонского пруда будет проведено озеленение и устройство газонов, здесь появится площадка для фудкорта, детский городок. На территории также установят новое освещение, лавочки и урны. Кстати, важным элементом благоустройства станет система видеонаблюдения.
- По береговой линии пруда пройдут дорожки, образуя замкнутую пешеходную систему – их разметка уже начата, - поделился заместитель главы Выксы Дмитрий Орлов. – А особенностью проекта станут смотровые площадки.
Также известно, что со стороны улицы Красные Зори будет восстановлена подпорная стена, а ещё восстановлению подлежит мост, ведущий на территорию частного сектора.
Ранее на рейтинговом голосовании 3,5 тысячи жителей Выксы сами выбрали территорию Межонского пруда для благоустройства.
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