640 человек эвакуировали из отеля Marins Park в Нижнем Новгороде 7 мая

Неспокойное утро выдалось сегодня, 7 мая, у постояльцев и сотрудников отеля Marins Park. Люди были вынуждены впопыхах покидать свои номера, из-за объявленной эвакуации по причине пожара.

- Сообщение о возгорании поступило в 08:44, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Пожару был присвоен второй ранг.

На место происшествия по адресу улица Советская (№12) в Канавинском районе незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Как только спасатели прибыли к отелю Marins Park и оценили обстановку, то был дан отбой ранга пожара №2. Оказалось, что на прилегающей к отелю территории горел мусор.

Открытое горение было ликвидировано в 08:59 на площади 20 квадратных метров.

- Известно, что в результате пожара погибших и пострадавших нет, - сообщает ведомство. – Из отеля было эвакуировано 640 человек, среди которых 80 детей.

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