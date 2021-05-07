Более 30 общественных туалетов заработают в Нижнем Новгороде в 2021 году

Свыше 30 общественных туалетов планируется установить в Нижнем Новгороде в 2021 году. Они будут установлены в рамках благоустройства общественных пространств к 800-летию города. Об этом сообщает официальный аккаунт нижегородского правительства в Instagram.

Устанавливаться будут туалеты как стационарные, так и модульные.

В заречной части Нижнего Новгорода общественные туалеты появятся в центральном парке культуры и отдыха на Автозаводе, в парке имени 1 мая, возле Ромодановского вокзала, на площадях — Буревестника и Заречной, вблизи Мещерского озера и на Ярмарочной площади.

В нагорной части Нижнего Новгорода общественные туалеты заработают на Гребном канале, Почаинском бульваре, площадях Маркина и Советская, в Александровском саду, сквере Свердлова, а также на Нижневолжской набережной и набережной Федоровского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!